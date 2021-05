Sono indiscrezioni, manca l’ufficialità: in Molise solo Campomarino bandiera blu

Neanche quest’anno Termoli riceverà la Bandiera Blu, insieme a Petacciato e Montenero di Bisaccia. Sono le indiscrezioni degli ultimi giorni: per il quarto anno di fila solo Campomarino rappresenterà il Molise ottenendo il riconoscimento attribuito dalle Fee sulla pulizia delle acque, tutela dell’ambiente e servizi.

“Il mancato riconoscimento della Bandiera Blu 2021 è sicuramente – scrive il centrosinistra di Termoli – una sconfitta per chi l’ha richiesto ed è una sconfitta per l’intera costa molisana che viene sempre più abbandonata rispetto ad una politica regionale campobassanocentrica o forse Venafrocentrica. Non vengono effettuati idonei e proporzionati investimenti a favore della costa sia per l’ambiente, sia per le infrastrutture e sia per gli aiuti agli imprenditori del settore”.