Riapre al pubblico il Castello D’Evoli di Castropignano. Il primo cittadino Nicola Scapillati fa sapere che il monumento simbolo del Comune di Castropignano è riaperto al pubblico in osservanza delle seguenti prescrizioni: Il giorno previsto per le visite è la domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,00. È permesso l’ingresso al Castello a gruppi di massimo 5 persone per volta. I visitatori dovranno obbligatoriamente fare uso della mascherina ed osservare il distanziamento fisico e sociale interpersonale. E’ vietata ogni forma di assembramento sia all’esterno che all’interno del Castello. Ogni visitatore o gruppo di visitatori può permanere all’interno del Castello per un massimo di 20 minuti. I locali chiusi del Castello resteranno inaccessibili fino a nuove disposizioni. Per i gruppi maggiori di 10 persone è obbligatoria la prenotazione, per i gruppi di numero inferiore è gradita la prenotazione. Al di fuori del giorno e degli orari indicati è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni: 0874/503132, sindaco@comune.castropignano.cb.it