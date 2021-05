Fornelli, connessione ultra veloce e gratuita da ogni angolo del paese

Il cittadini di Fornelli avranno finalmente il Wi-Fi gratuito nell’intero paese e anche nelle frazioni limitrofe. Il comune, guidato dal sindaco Giovanni Tedeschi, si è infatti aggiudicato i fondi europei del WiFi for EU con cui ci si potrà connettere liberamente da ogni parte del paese in maniera molto semplice ma soprattutto senza pagare nulla e senza bisogno di registrazioni o password.

L’Amministrazione Comunale, da subito ha affidato i lavori ad un’azienda molisana, punto di riferimento sul territorio per la connessione ultra veloce, Interfibra, che offre una copertura wi-fi capillare in Molise e Abruzzo, e nelle zone limitrofe di Puglia, Campania e Lazio. Una connessione ultra veloce per casa, ma anche per le aziende.

A Fornelli d’ora in avanti si potrà dunque usufruire del wi-fi gratuito del Comune realizzato con Interfibra, da ogni angolo del paese e anche nelle zone limitrofe.