Un grande esempio di solidarietà e disponibilità quello mostrato da un cittadino agnonese residente in Spagna. Si tratta del signor Giovanni Mastronardi che ha deciso di versare una somma a favore del rifacimento di un’area verde nella frazione di Villacanale.

Più precisamente, la zona interessata è quella nei pressi della Fonte Minaldo, storica sorgente situata in un complesso strutturale comprendente anche la statua benedetta di una Madonna.

Di seguito, il commento del Sindaco di Agnone, Daniele Saia, il quale ha ringraziato calorosamente il benefattore:

“Nelle ultime ore, l’area verde nei pressi della Fonte Minaldo nella frazione di Villacanale è stata risistemata. Infatti, sono stati svolti alcuni lavori di rifacimento delle panche e dei tavoli presenti, in accordo con la Provincia di Isernia.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità del nostro concittadino Giovanni Mastronardi, ora residente in Spagna, che, apprese le condizioni in cui versava la zona citata, si è messo subito in contatto con Giovanni Labbate, delegato nello staff del Sindaco per i rapporti con Villacanale, al quale ha manifestato la propria volontà e disponibilità per la risistemazione dei tavoli e delle panchine. Colgo l’occasione, quindi, per ringraziare la generosità di Giovanni che ha compiuto un grande gesto di solidarietà verso la comunità tutta e spero che rappresenti un modello da seguire per altri concittadini all’estero che decideranno di investire nelle loro terre, sulla scia dell’esempio del Comune di Castel del Giudice.“