Agnone, partiti i lavori di risistemazione della Fondovalle Verrino e del Vallone Rivo

Nella giornata di ieri, ad Agnone, sono partiti lavori molto importanti: il primo riguardante la Fondovalle Verrino e il secondo riguardante il Vallone Rivo.

Per quanto concerne la Fondovalle, gli interventi riguardano un consolidamento dell’argine che sostiene l’importante arteria stradale, eroso nel corso del tempo dallo scorrere del fiume. Invece, i lavori sul Vallone Rivo, che interessa la zona abitata di Maiella, si riferiscono alla canalizzazione delle acque per evitare l’erosione delle sponde del vallone e un potenziale riversamento di acqua.

Durante la mattinata di ieri, si sono recati sul tratto della Fondovalle Verrino interessato dai lavori anche Daniele Saia, Sindaco di Agnone, Alfredo Ricci, Presidente della Provincia di Isernia e Lorenzo Di Iacovo, responsabile del settore viabilità.

Il Sindaco Saia, tramite una nota, ha mostrato soddisfazione per gli interventi appena partiti: “Ringrazio la Provincia di Isernia per aver recepito le segnalazioni di necessità di intervento sul tratto della Fondovalle Verrino. L’importante arteria stradale è fondamentale dal punto di vista strategico per collegare Agnone agli altri centri molisani.