Isernia alla ribalta internazionale, la CNN ha intervistato il Sindaco D’Apollonio

Ieri, la CNN, nelle sue pagine online, ha pubblicato un articolo che si apre con queste parole: «A 2.000-year-old marble head of Augustus, Rome’s first emperor, has been discovered in Isernia, an Italian town in the south central region of Molise». Il pezzo è stato firmato dai giornalisti Livia Borghese e Eoin McSweeney, che hanno intervistato il sindaco Giacomo d’Apollonio e gli archeologi Francesco Giancola e Maria Diletta Colombo.