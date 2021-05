Edilizia a Termoli, a un anno dalla firma del piano triennale ecco i primi interventi

Un anno fa l’Amministrazione guidata da Francesco Roberti ha firmato il suo primo piano triennale delle opere pubbliche. Oggi a distanza di 12 mesi il sindaco e l’assessore Enzo Ferrazzano, insieme a tecnici e consiglieri, hanno fatto il punto sulle risorse invidividuate e sui progetti già avviati. Si è puntato sull’edilizia scolastica con interventi di miglioramento sismisco che riguardano le scuole di via Po, via Tremiti e via Maratona per un totale di quasi un milione di euro.

E’ stato acceso un mutuo di 750mila euro per la bitumazione delle strade: i lavori sono partiti già da alcune settimane anche in vista della tappa del Giro d’Italia, asfaltata finalmente anche via Pascoli in contrada Colle della Torre, dove sono stati appaltati lavori per 400mila euro anche in Saba e via Ungaretti.

Attenzione anche per altri quartieri, in contrada Porticone, ad esempio in via Firenze sono stati già appaltati i lavori per 230mila euro per un’area verde dotata di skatepark. Entro luglio è prevista la fine dei lavori anche della piscina al parco comunale, mentre è stato modificato il progetto di collegamento tra il parco e il Borgo e che prevede di realizzare una pista ciclabile. Entro la fine dell’anno potrebbero anche essere appaltati i lavori di spostamento del depuratore del porto.

L’amminsitrazione risparmierà anche sugli affitti con gli uffici del servizi sociali che ora si trovano nel palazzo della Curia di via Martiri delle Foibe e che si sposteranno nella vecchia caserma dei carabinieri, di prorprietà del Comune, dove stanno per partire lavori di ristruttrazione.