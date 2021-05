Consiglio regionale in riunione l’11 maggio con seduta mattutina e seduta pomeridiana

Il Presidente del consiglio regionale Salvatore Micone ha convocato due sessioni, una antimeridiana e l’altra pomeridiana, dell’assemblea per l’11 maggio.

Nella sessione antimeridiana, con inizio alle ore 9:30, il Consiglio sarà chiamato ad esaminare il seguente ordine del giorno:

N. 1 (Rg. n. 539) Prot. n. 1121 del 11/02/20 DGR n. 367 del 30.9.2019 “Comune di Campobasso. Variante parziale al vigente piano regolatore generale per la riclassificazione urbanistica di un’area divenuta “bianca” sita in via Martiri Molisani della Resistenza e riportata in catasto al foglio n. 133, particelle n. 150,153,144 e 350 (ex lett.F), 146 (parte di MQ 455 circa). Ditta Salvatore Brunetti, fase istruttoria. Proposta al Consiglio art. 2 L.R. n. 7/1973 e ss.mm.ii.

N. 2 (Rg. n. 886) Prot. n. 852 del 11/02/2021 Comune di Venafro. Modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale inerente alla «Definizione altezza minima locali Artigianali/Commerciali in Zona “A – Zona Antica”». Fase istruttoria. Proposta al Consiglio. Art. 2 L.r. n. 7/1973 e ss.mm.ii.

N. 3 (Rg. n. 912) Prot. n. 854 del 11/02/2021 Comune di Campobasso. Variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale per la riclassificazione urbanistica dei suoli censiti in Catasto al foglio 121 Particelle 1013, 1012 (Parte), 565 (Parte) per mq. 934,00 di proprietà della Ditta Di Cristofaro S.r.l. Fase istruttoria. Proposta al Consiglio. Art. 2 L.r. n. 7/1973 e ss.mm.ii.

N. 4 (Rg. n. 978) Prot. n. 1289 del 02/03/2021 [DGR n. 11/2021] “Piano degli indicatori relativi al Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio 2019” [ACQUISITO PARERE] N.5 (Rg. n. 1034) Prot. n.1487 del 10/03/21 Rapporto annuale 2020 della Consigliera di Parità della Regione Molise.

N. 6 (Rg. n. 866) Garante regionale dei diritti della persona. Relazione anno 2019

N. 7 (Rg. n. 876) Prot. n. 1368 del 19/02/2020 Ente per il diritto allo studio universitario “ESU” – Collegio dei revisori dei conti, art. 24, l.r. 9 gennaio 1995, n. 1. nomina di un componente. [PARTECIPATA AI COMPONENTI L’ASSEMBLEA IN DATA 12 OTTOBRE 2020 PROT. N. 5758] N. 8 (Rg. n. 964) Prot. n. 4119/20 del 06/07/2020 Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO)- Consiglio Direttivo -Elezione di tre componenti. [PARTECIPATA AI COMPONENTI L’ASSEMBLEA IN DATA 22 GENNAIO 2021 PROT. N. 386/21] Prima iscrizione

N. 9 ((Rg. n. 965) Prot. n. 4119/20 del 06/07/2020 Istituto regionale per gli studi storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO)- Collegio dei revisori dei conti – Elezione di tre membri. | Comunicato stampa n. 93/2021– f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 2 [PARTECIPATA AI COMPONENTI L’ASSEMBLEA IN DATA 22 GENNAIO 2021 PROT. N. 387/21] N. 10 (Rg. n. 884) Prot. n. 5604/2020 del 05/10/2020 Ente provinciale del turismo (EPT) – Collegio dei revisori dei conti. Nomina di un componente. [PARTECIPATA AI COMPONENTI L’ASSEMBLEA IN DATA 5 OTTOBRE 2020 PROT. N. 5604/2020] N. 11 (Rg. n. 469) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 79 La disciplina delle attività commerciali”. [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE Prot. n. 9259/2019 dell’11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

N.12 Rg. n. 470 Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale. Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020] N. 13 Rg. n. 533 Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto “Disciplina della professione di Guida alpina – Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna”. [Prima iscrizione nella seduta del 4 febbraio 2020; iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 14 Rg. n. 560 Prot. n. Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 15 Rg. n. 185 Prot. n. Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto “Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 16 Rg. n. 548 Prot. n. Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 17 Rg. n. 508 Prot. n. Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 18 Rg. n. 513 Prot. n. Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 19 Rg. n. 551 Prot. n. Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 20 Rg. n. 562 Prot. n. Proposta di legge n. 100, a firma dei consiglieri Fanelli, Matteo, Manzo, Di Lucente, Romagnuolo Aida, Micone e Primiani ad oggetto “Tutela, conservazione e | Comunicato stampa n. 93/2021– f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 3 valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] N. 21 Rg. n. 122 Prot. n. 669 del 28/01/2019 Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D’Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise”. [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale] [Relatore: cons. Di Lucente] N. 22 Rg. n. 852 Prot. n. 2513/20 del 6/04/2020 Proposta di legge n. 123, di iniziativa dei consiglieri Iorio e Romagnuolo, ad oggetto “Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida” [Iscrizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale.

Mentre nella seduta pomeridiana, con inizio previsto per le ore 15:00, l’Assise si occuperà degli atti rogatori:

N. 1 (Rg. n. 311) Prot. n. 1793/2019 del 11/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto “Programmi di screening oncologici”. [Prima iscrizione seduta del 4 giugno 2019– Pervenuta risposta scritta prot. n. 1267/21 del 1 marzo 2021] PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 1267/21 data 01/03/2021

N. 2 (Rg. n. 768) Prot. n. 2995/2020 del 08/05/2020 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto “Attività’ svolte dall’assessore Maurizio Tiberio e valutazioni sulla composizione della Giunta” – PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 777/21 data 10/02/2021

N. 3 (Rg. n. 785) Prot. n. 3369/2020 del 28/05/2020 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri, Greco, Manzo, De Chirico, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto “Ripristino ordinarietà delle prestazioni sanitarie prioritariamente presso le strutture pubbliche e, in subordine, presso le strutture private accreditate” – PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 773/21 data 10/02/2021

N. 4 (Rg. n. 786) Prot. n. 3399/2020 del 01/06/2020 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Osservatorio Regionale Tecnico/Scientifico degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. Richiesta di chiarimenti al Presidente ed all’Assessore delegato” PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 1263/21 data 01/03/2021

N.5 (Rg. n. 787) Prot. n. 3398/2020 del 01/06/2020 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Avvio caccia di selezione al cinghiale, avviso assessorato. Richiesta di chiarimenti al Presidente ed all’Assessore delegato” PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 1389/21 data 05/03/2021

N. 6 (Rg. n. 895) Prot. n. 6059/2020 del 24/10/2020 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto “Contributi per l’acquisto di parrucche per pazienti | Comunicato stampa n. 93/2021– f.to Addetto Stampa (Michele Simiele) 4 oncologici. Legge regionale n. 62” PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 971/21 data 16/02/2021

N. 7 (Rg. n. 1002) Prot. n. 1160/21 del 24/02/2021 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e Nola, ad oggetto “Riconoscimento prestazioni erogate a pazienti di fuori regione presso la struttura in GSA Gemelli Molise SPA” PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 1686/21 data 18/03/2021

N. 8 (Rg. n. 1031) Prot. n. 1578/21 del 15/03/2021 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani e Greco, ad oggetto << Blackout verificatosi nella notte compresa tra il 6 ed il 7 marzo 2021 nell’ospedale “San Timoteo” di Termoli” >> PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA: prot. n. 2271/21 data 13/04/2021.