Caso Cucchi, in Appello condannato a 13 anni il carabinieri molisano coinvolto nel pestaggio

Pena inasprita in appello per Alessio Di Bernardo, il carabiniere molisano, originario di Sesto Camopano, coinvolto nel caso dell’omicidio di Stefano Cucchi. Oggi a Roma i giudici di secondo grado lo hanno condannato a 13 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. In primo grado il verdetto era stato di 12 anni.