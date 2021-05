Calcio, Serie D, il Vastogirardi cerca il successo che manca da un mese. Matese a Tolentino

Il campionato riporta in auge la lotta per il quinto posto che vede più di una formazione in corsa: fra queste c’è anche il Vastogirardi che vive un periodo di appannamento dopo due sconfitte consecutive. Non solo, in lotta per la post season c’è anche lo stesso Fc Matese. La concorrenza sembra agguerrita e la lotta aspra. Il Vastogirardi proverà a incamerare quei tre punti che mancano dalla trasferta di Rieti dello scorso sette marzo. Da quel giorno un digiuno di vittorie, ma anche lunghi periodi di interruzioni per contagi al coronavirus che certamente non hanno giovato agli alto molisani. Di contro, un Castelnuovo vittima di un evidente calo nel girone di ritorno. Il Vastogirardi, consapevole della sua forza, potrebbe fare leva anche su questo.

L’Fc Matese viaggia alla volta di Tolentino per riprendere il proprio cammino positivo stoppato dal Pineto prima della sosta. Va detto che i sedici risultati utili consecutivi certamente candidano i casertani ad un posto nelle primissime posizioni dopo il giro di boa. Anzi una speciale classifica dedicata al girone di ritorno dice che il Matese nel suddetto periodo ha fatto più punti anche di Campobasso e Notaresco. Una graduatoria, tuttavia, da prendere con le pinze in quanto non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di gare a fine girone di andata.