Calcio a 5, A1, domani il via ai play off. Acqua e Sapone contro il Catania

Nel campionato di A1 di futsal, domani, gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto. Ricordiamo che la formula prevede il primo match, in casa della compagine meglio classificata al termine della regular season, a seguire gara 2 a campi invertiti, infine in caso di parità, ovvero una gara vinta a testa, si procederà alla sfida spareggio da giocare sempre con favore del campo per la miglior classificata. Vediamo nel dettaglio le sfide in programma: alle 16.00 i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro aprono le danze, al Pala Nino Pizza, contro il Matera, i marchigiani vogliono iniziare nel migliore dei modi i play off e proseguire nella striscia di vittorie consecutive che dura da ben 13 gare. Alle 18.30 i trevisani della Came Dosson ricevono il Sandro Abate di Avellino, alle 20.00 le ultime due gare Mantova Petrarca contro Feldi Eboli e Acqua e Sapone contro Catania. Per quest’ultimo match, i pescaresi guidati da Scarpitti, dopo la sconfitta nel big match contro il Pesaro, decisiva per l’assegnazione del primo posto, voglio ripartire nel migliore dei modi e giocarsi tutte le chance scudetto. Il roster guidato dal tecnico isernino ha tutte le carte in regola per arrivare sino in fondo e competere per il titolo di campione d’Italia. Ricordiamo che gara due dei play off si giocherà mercoledì prossimo, 12 maggio, a seguire le eventuali gare di spareggio prima di dare il via alle semifinali.