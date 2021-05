Bilancio positivo per la prima giornata ecologica promossa dall’Associazione CO.N.G.E.A.V. sezione di Trivento. Durante la mattinata del 2 maggio scorso, i volontari hanno raccolto diversi sacchi di rifiuti abbandonati (plastica, vetro, carta, materiale ferroso, materiale elettrico e medicinali scaduti) lungo tutto il costone compreso fra via Copelle e Casalotti terzo. “Tutelare l’ambiente e il territorio è un dovere di tutti – afferma il presidente Nicolino Scarano – durante le attività di vigilanza, osserviamo sempre più spesso fenomeni di abbandono dei rifiuti lungo le strade secondarie e nel bosco del Comune di Trivento. L’emergenza legata alla pandemia poi non ci ha permesso di programmare tutte le attività formative e di vigilanza che avremmo voluto – prosegue Scarano – ma contiamo di recuperare con la bella stagione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio. Vorrei sottolineare che, ad oggi, quello che abbiamo fatto per affermare la presenza dell’Associazione CO.N.G.E.A.V. e le sue finalità è autofinanziato o sponsorizzato dai nostri concittadini. La sede dell’associazione ci è stata gentilmente messa a disposizione dalla Curia Vescovile di Trivento, l’autovettura con la quale potersi spostare è frutto di una donazione, insomma ce la stiamo mettendo tutta per mantenere in piedi l’Associazione. Ho sollecitato più volte il Comune di Trivento a riconoscerci un piccolo rimborso spese ma ogni richiesta è caduta nel vuoto. Domenica scorsa nessun amministratore, almeno per un augurio di buon lavoro, si è fatto vivo alla giornata ecologica e questo dispiace molto perché, aldilà dei colori politici, testimonia come le sensibilità verso queste tematiche siano considerate secondarie. Ringraziando tutti i partecipanti e gli sponsor – chiude Scarano – do l’appuntamento a tutta la cittadinanza alla prossima giornata ecologica che presumibilmente si farà nel mese di giugno”.