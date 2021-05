Calcio a 5, A2, CLN Cus Molise atteso ad Ortona. In palio la finalissima play off

Play off al via anche nel campionato di A2. Sfida secca per il Cln Cus Molise in casa della Tombesi Ortona, chi vince accede alla finale play off del girone C contro la vincente di Futsal Cobà – Vis Gubbio. I cussini non possono far calcoli, l’unico obiettivo è la vittoria per proseguire la stagione e cullare il sogno A1. La posizione in classifica al termine della regular season penalizza la squadra di mister Sanginario, costretta a cercare il successo in terra abruzzese. Fischio d’inizio alle ore 16, due squadre che in buona sostanza si sono equivalse in campionato, 34 punti per l’Ortona, 33 per Barichello e compagni. In parità gli scontri diretti, una vittoria a testa, a domicilio per l’esattezza. Cus Molise corsaro ad Ortona con il finale di 4 a 3 nel girone d’andata, mentre nel ritorno allo Sturzo successo 3 a 1 per la squadra guidata da mister Daniele Di Vittorio.

Insomma domani si assisterà ad un incontro equilibrato tra due squadre che hanno dimostrato nel corso della stagione di valere appieno la post season. In casa Cln Cus Molise, Sanginario sorride per il recupero di Triglia e Turek, mentre è ancora in dubbio il laterale Jonathan Debetio, in forse dopo l’infortunio muscolare patito durante la final eight di Coppa Italia. Il giocatore brasiliano effettuerà un provino decisivo, proprio prima del match, sotto gli occhi vigili di Sanginario che deciderà sul suo impiego. Assente capitan Di Stefano per squalifica. Gara secca, o la va o la spacca, come si suol dire, noi possiamo aggiungere che spesso e volentieri, il Cus Molise con le spalle al muro ha trovato le migliori prestazioni. Una componente del Dna della squadra universitaria capace di galvanizzarsi nelle difficoltà. L’auspicio è che la stagione possa proseguire con un successo ad Ortona.