“Un albero per il futuro”, gli alunni della Bernacchia piantano alberi autoctoni al parco comunale in compagnia di sindaco e assessori

Una intera mattinata da trascorrere all’aria aperta apprendendo le metodiche per la messa a dimora di piante autoctone scelte in base all’area geografica di appartenenza. Protagonisti gli alunni delle classi 1A, 1B, 1C e 2D della scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto Bernacchia. La scuola ha partecipato al progetto nazionale di educazione ambientale dal titolo “Un albero per il futuro – crea un bosco diffuso” organizzato dai Carabinieri della Biodiversità in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.

A fargli visita una delegazione dell’amministrazione comunale con a capo il sindaco Francesco Roberti, gli assessori Rita Colaci e Silvana Ciciola e i consiglieri comunali Enrico Miele e Nicola Balice. Sindaco, assessori, studenti e il dirigente scolastico Rosanna Scrascia hanno assistito alla lezione dei carabinieri tesa a sensibilizzare e infondere i valori per il rispetto dell’ambiente. Al parco comunale Girolamo Lapenna è stata individuata un’area dove sono state piantate diverse piantine differenziate per specie.

Al termine gli stessi studenti hanno voluto intervistare il primo cittadino per apprendere le sue sensazioni relative alla splendida giornata trascorsa all’aperto.