Isole Tremiti, vaccinati 144 residenti su 450. Il sindaco: “Qui viviamo solo di turismo”

“La vaccinazione di massa nelle piccole isole sicuramente e’ l’unica soluzione possibile per salvare l’economia di posti come le Tremiti (Foggia), che si fonda essenzialmente sul turismo”. Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco delle Isole Tremiti Antonio Fentini che ha seguito telefonicamente la riunione tra i ministri e i sindaci dei Comuni delle isole minori. Nell’arcipelago a largo delle coste Garganiche – si apprende – sono state vaccinate 144 persone di cui 54 hanno ricevuto anche la seconda dose (sull’Arcipelago risiedono circa 450 abitanti). “Si tratta – aggiunge Fentini – di anziani o soggetti fragili -. Da quando e’ iniziata la pandemia – precisa – le Isole Tremiti sono sempre state Covid free. Speriamo si continui cosi’. Qui noi non abbiamo l’industria ma si vive di solo turismo e di piccola pesca. Ma il chilo di pesce se non c’e’ il turismo non lo vendi”.