Isernia, inaugurato il Parco Urbano della Stazione

L’attesa è finita. La città di Isernia da oggi assume un volto nuovo grazie al Parco Urbano della stazione, aperto ufficialmente al pubblico questa mattina. Ampi spazi per trascorrere il tempo libero all’aperto, un polmone verde al centro della città che si estende su oltre 6 mila metri quadrati a disposizione di tutta la collettività, per lo svago, per le passeggiate, per l’intrattenimento, per lo sport.

I Ringraziamenti di D’Apollonio, per quest’opera portata a compimento, sono andati anche all’amministrazione dell’ex Sindaco Brasiello, che aveva avviato il progetto del parco urbano, individuandone l’area, e acquistandola con i fondi Pisu erogati dalla regione a suo tempo guidata da Michele Iorio.

Così i cittadini di Isernia potranno usufruire di un parco urbano attrezzato, nel verde, con oltre 140 alberi piantati. Giochi, spazi sportivi, tra cui un campo da tennis, uno da basket , una pista da skate e aree funzionali per l’intrattenimento.

Infine la raccomandazione di evitare atti vandalici in un parco destinato a tutta la città e che sarà video sorvegliato 24 ore su 24, con una promessa dell’amministrazione, che tutti i vandali saranno individuati e denunciati.