Donna in bici investita da un’auto

Nella tarda mattinata di oggi, all’altezza della rotatoria che collega via Martiri della Resistenza e via Madonna delle Grazie a Termoli, una signora in sella alla sua bici è stata investita da un’auto guidata da un anziano. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Timoteo. Avrebbe riportato diverse contusioni. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso.