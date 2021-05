Covid, una vittima e 30 positivi. Tornano a salire i ricoveri ma ci sono anche 31 guariti

Un morto, 30 nuovi contagi e ricoveri di nuovo in aumento. E’ la situazione fotografata dall’ultimo bollettino Asrem. La vittima è un uomo di 75 anni di Bojano deceduto in Terapia intensiva del Cardarelli. Tre i nuovi ricoveri in Malattie infettive e 4 dimessi dallo stesso reparto. 31 le persone guarite. Quanto ai 30 nuovi contagi, da segnalare i 10 casi di Agnone, seguono gli 8 di Campobasso. Numeri compresi tra i e due casi negli altri centri interessati dal virus. Il tasso di positività sale al 4,7%. Gli attualmente positivi sono 527 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 33 di cui 5 in Terapia intensiva. I decessi, dall’inizio della pandemia sono 480 mentre i guariti in totale sono 12.378.