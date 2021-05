Comune di Trivento, pubblicato l’avviso per il sostegno al pagamento utenze e rimborso spese. A partire da oggi, 6 maggio 2021, i residenti possono fare domanda collegandosi al link https://voucher.sicare.it e compilare i campi obbligatori. Tra i requisiti richiesti, un Isee del nucleo familiare in corso di validità non superiore a 10mila euro. L’avviso pubblico è stato predisposto dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per le 25 amministrazioni comunali appartenenti, tra cui il Comune di Trivento. Come anticipato, dopo aver selezionato il link, occorre digitare su “Fai domanda”, poi indicare il Comune di residenza e compilare la domanda. Terminata la compilazione, si invia e si resta in attesa del messaggio di avvenuta consegna. Il contributo massimo per famiglia è di 500 euro, in base alla composizione del nucleo familiare e se ci sono minori. Il bando prevede sia rimborsi spese, con ricevute dalla data di pubblicazione in poi, che anticipazioni per utenze non pagate a partire dal mese di gennaio 2021. Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente dovrà inviare la foto delle ricevute o bollette via WhatsApp al numero 351.6884347.