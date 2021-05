Cala ancora pressione sugli ospedali molisani: posti occupati in terapia intensiva scendono al 23 per cento

Secondo i nuovi dati Agenas sull’occupazione dei posti letto negli ospedali in Molise per quanto riguarda la terapia intensiva siamo ora al 23 per cento (al di sotto dunque della soglia di allarme che è al 30). Per l’area medica invece la percentuale dei posti occupati è al 13 (mentre la soglia di allarme è al 40 per cento).