La sua penna bianca, sul cappello da alpino e la mimetica non sono piaciuti proprio a tutti. Ma l’accelerazione ai vaccini imposta dal generale Francesco Paolo Figliuolo è evidente nei numeri e quasi in tutte le regioni il programma sta andando avanti secondo i tempi e i numeri richiesti.

Il Molise, stavolta, è tra quelle dove le vaccinazioni stanno davvero funzionando e in tutti i centri le dosi vengono somministrate ad un ritmo che ormai si è attestato attorno alle duemila al giorno. Il generale commissario, proprio per sottolineare questo risultato, domani pomeriggio sarà a Campobasso, per visitare il centro vaccinale della Cittadella dell’Economia, dove incontrerà i medici, gli infermieri e i volontari che da settimane sono all’opera nella struttura di Selva Piana.

Dopo quella del sottosegretario Costa – ha dichiarato il presidente Toma – l’arrivo di Figliuolo e del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, dimostrano che la campagna vaccini in Molise procede in modo spedito”.

Ad oggi sono quasi 130mila le dosi somministrate, oltre il 91 per cento di quelle arrivate in regione. Quasi metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose, tra Pfizer, Astrazeneca e Moderna.

Più del 15 per cento della popolazione ha già ricevuto anche la seconda dose ed è stata immunizzata. Personale sanitario e scolastico sono le categorie più coperte dai vaccini.

Ci sono però regioni che sono ancora indietro: i problemi principali arrivano da Campania, Lazio e Sicilia, ma su questo Figliuolo è stato netto: niente deroghe – ha detto il commissario ai governatori – il piano va rispettato. Il riferimento è al quei presidenti che stanno mettendo in coda anziani e fragili. In Molise hanno già cominciato a ricevere il vaccino le persone della fascia d’età compresa tra 65 e 69 anni.