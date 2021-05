Primo quadrimestre da record per DR Automobiles Groupe Le vendite del gruppo automobilistico italiano registrano un + 257% sul 2020 e un + 113% sul 2019

La chiusura di un primo quadrimestre 2021 da record per DR Automobiles Groupe, con un + 257,40% sul 2020 e un + 113% sul 2019. Il mercato ha chiuso con un – 16,9% sul primo quadrimestre del 2019.

Dati che proiettano il gruppo automobilistico italiano verso un + 100% a fine anno rispetto sia al 2019 che al 2020, avendo fatto registrare chiusure pressoché identiche.

Anche ad aprile è il brand DR, con il 55% dei volumi, a guidare le vendite del gruppo. Spiccano la DR 5.0 e la DR 3. Leggermente indietro la DR F35, che invece ha trainato i risultati dei mesi scorsi. In EVO è da registrare un boom di EVO 4 rispetto a EVO 5 ed EVO 6.

Si tratta di vendite esclusivamente a privati. Nel targato di DR Automobiles Groupe non figurano noleggi o flotte.

Come sempre il 98% dei volumi complessivi è rappresentato dai modelli Thermohybrid benzina/GPL, che anche ad aprile hanno beneficiato di uno sconto sul prezzo di listino in virtù dell’ecoincentivo previsto da DR Automobiles Groupe in caso di rottamazione.

Campagna rottamazione che continua anche a maggio, sempre su iniziativa del gruppo, sia per DR che per EVO.

Come è noto i fondi statali sono attualmente esauriti per la fascia di emissioni di CO2 dei benzina e diesel.