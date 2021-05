Ieri mattina, Daniele Saia, Sindaco di Agnone e Presidente della Conferenza dei Sindaci, si è riunito per dialogare insieme agli altri Sindaci del comitato direttivo con la Commissaria alla Sanità Flori Degrassi, la sub-Commissaria Annamaria Tomasella e il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano.

L’incontro è avvenuto a seguito di una esplicita richiesta da parte della Conferenza dei Sindaci indirizzata ai vertici della sanità molisana.

La riunione si è tenuta con spirito propositivo, a tal punto da decidere di riproporre questi tipi di dialogo ogni mese. Di seguito, le parole di Saia a riguardo:

“Ieri mattina si è tenuta la riunione del comitato della Conferenza dei Sindaci con Flori Degrassi, Commissaria alla Sanità della Regione Molise, Annamaria Tomasella, sub-Commissaria alla Sanità e Oreste Florenzano, Direttore Generale Asrem. Durante l’incontro, insieme agli altri Sindaci, abbiamo avuto modo di esprimere le criticità riscontrate nei servizi del nostro sistema sanitario, facendoci portavoce dei bisogni e delle richieste di tutti i cittadini molisani.

Si è trattato di una riunione conoscitiva in cui è stato fatto il punto sull’andamento del piano vaccinale e sul piano delle assunzioni, oltre che sulla sanità nel suo complesso. Le due Commissarie e il Direttore Generale si sono dimostrati disponibili all’ascolto e, pertanto, si è deciso di continuare a riproporre questi incontri nel tempo, con cadenza mensile. La strada da fare per portare l’intera Regione a ottenere un sistema sanitario rapido, efficace e capillare è in salita, ma sono convinto che, collaborando insieme con tenacia e volontà nell’attuazione di idee e progetti, si possano raggiungere nuovi e agognati traguardi per il bene dei molisani. Il nostro lavoro continua.“