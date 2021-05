La scrittura è sempre stata la sua più grande passione, il modo più semplice e naturale per esprimersi. La sua produzione non si è mai fermata. Il giovane scrittore termolese Davide Di Santo, ha presentato in sala consiliare la ristampa dei suoi primi 2 libri, dopo aver promosso il suo ultimo romanzo.

“Se perdo anche te” e “Time after time” sono l’uno il seguito dell’altro. Un intreccio di vicende complicate ma cariche di sentimenti. Emozioni che avvolgono anche il lettore.

Al giovane Di Santo che lavora nell’ambito della ristorazione, la pandemia ha lasciato lo spazio per scrivere. Scrivere ancora di più del solito.

L’antologia “Time after time” esprime diversi punti di vista di più personaggi, che affrontano storie differenti scandite dall’inesorabilità del tempo, che l’autore riporta in ogni passaggio. Partendo quindi dal “racconto dell’Epifania” fino al “racconto di San Silvestro”, i protagonisti percorrono un viaggio attraverso le festività del nostro calendario. Un omaggio al tempo ma anche alle persone.

Il giovane scrittore ha definito questi 2 libri un “dittico letterario”.