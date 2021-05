Coronavirus, il Molise ‘respira’ : nessun decesso, zero ricoveri e 11 positivi. Dopo il San Timoteo e il Neuromed anche il Gemelli diventa Covid free

Covid, il Molise sembra avviarsi verso l’uscita dal tunnel, stando ai dati delle ultime settimane e confermati dall’ultimo bollettino dell’Asrem. Zero decessi, zero ricoveri e tre pazienti dimessi, di cui uno da Malattie infettive del Cardarelli e due da Terapia intensiva del Gemelli, che dunque diventa covid free insieme al San Timoteo di Termoli ed al Neuromed. Gli unici pazienti ricoverati si trovano al Cardarelli: sono 35 , di cui 29 in Infettivi e 6 in Terapia intensiva. Scende anche il numero dei contagi: 11 su 474 tamponi processati, con un tasso di positività che supera di poco il 2%. E’ Guardiaregia il comune maggiormente colpito, con 5 casi. Un solo nuovo contagio rispettivamente invece a Campobasso, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Ferrazzano, Matrice e Ripalimosani. A rendere il quadro ancor più confortante i 45 guariti, di cui 14 a Campobasso e 7 a Bojano. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, che si attesta a quota 529. Resta fermo a 479 il numero dei pazienti deceduti dall’inizio della pandemia, mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 12.347.