I carabinieri della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi preventivamente disposti per verificare il rispetto di divieti e restrizioni stabilite dalle norme in vigore per il contenimento del contagio da Covid 19, svolti soprattutto in orario notturno allorquando, come noto, dalle ore 22,00 alle 05,00 vige il lock down, hanno riscontrato diverse violazioni che sono state contestate ai rispettivi interessati.

In particolare, i militari della Stazione di Macchiagodena, alle ore 03,00 hanno proceduto nei confronti di tre persone, sorprese a bordo di un’auto a girovagare senza valido motivo.

Stessa sorte è toccata ad altri due automobilisti che i militari della Stazione di Forli del Sannio hanno controllato dopo la mezzanotte e che non hanno fornito adeguata giustificazione circa la loro presenza all’esterno delle relative abitazioni durante il coprifuoco.

I Carabinieri del NOR di Isernia, infine, hanno contravvenzionato 5 giovani che alle 02,00 erano ancora in strada dopo aver trascorso la serata tra amici.

Complessivamente 10 le multe fatte dai carabinieri, per un ammontare complessivo di 6.000,00 euro.