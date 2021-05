Compagnia Cast, riapre ‘Il Proscenio’: risate con ‘La scampagnata dei disperati’ Ripartono gli spettacoli in teatro per l'undicesima rassegna 'Mario Scarpetta': si inizia domenica 16 maggio con due atti unici di Antonio Petito

Lo stop forzato per le attività dello spettacolo sembra essere finalmente finito, e il Proscenio di Isernia, gestito dai ragazzi della Compagnia Cast, riparte in sicurezza con l’undicesima rassegna teatrale ‘Mario Scarpetta’.

Salvatore Mincione e Giovanni Gazzanni non si sono persi d’animo: dopo mesi di duro lavoro, aiutati dai ragazzi della compagnia, per tenere in piedi la ‘baracca’, tornano in scena a partire da domenica 16 maggio con ‘La scampagnata dei disperati’, due atti unici di Antonio Petito, per la regia dello stesso Mincione.

I risultati dell’impegno di questo gruppo che, con tenacia, senza ricevere alcun aiuto né ristoro, ha deciso di auto-tassarsi per non chiudere, parlano da soli: la sala teatrale è stata ulteriormente abbellita con stencil a muro a cura di Mattia Rodi e tantissime altre migliorie per rendere l’esperienza ancora più bella e piacevole per tutti. La rassegna non potrà, per forza di cose, procedere come programmato in autunno 2020 ma l’obiettivo è rimasto lo stesso: divertirsi insieme in sicurezza.

La struttura è stata infatti preparata con tutte le disposizioni come da normative per garantire agli spettatori piacevoli serate di svago con la tranquillità di trovarsi in un ambiente accogliente e sicuro.

Si ricomincia, quindi, con gli spettacoli, in una città che non vede l’ora di tornare a ridere, emozionarsi e divertirsi al sollevarsi della tela rossa.

Per informazioni si possono contattare i numeri 3396801542 (Giovanni) e 3392694897 (Salvatore).