Violazioni ambientali, ex sindaco di Tavenna assolto per non aver commesso il fatto

L’ex Sindaco di Tavenna Leonardo Del Gesso è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto al termine del processo che lo vedeva sotto accusa al Tribunale di Larino per gravi violazioni ambientali e per una discarica abusiva. Del Gesso era difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro per una vicenda che ha avuto inizio nel 2013 quando era in carica come primo cittadino. Il legale e il suo assistito hanno espresso soddisfazione per il verdetto. “Non ho mai perso fiducia nella magistratura – ha detto Del Gesso – e ho sempre avuto il sostegno di un difensore e amico al quale oggi esprimo la mia riconoscenza”.