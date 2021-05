Vaccinare più persone possibili è l’imperativo. In Molise la media giornaliera ha adesso superato le 2000 somministrazioni quotidiane, con punte anche di 2800.

Partite anche le vaccinazioni per gli appartenenti alla fascia 65/69 anni per le quali le prenotazioni erano state aperte il primo maggio. Un migliaio sono nella prima giornata. Per caregiver e fragili si è arrivati a circa 40mila somministrazioni. Le due squadre di militari stanno lavorando ora nella provincia di Campobasso, nei paesi. Contemporaneamente, sul territorio anche sei equipe dell’Asrem per velocizzare le somministrazioni a domicilio, dove diversi anziani hanno lamentato ritardi.

Intanto giovedì pomeriggio la visita in Molise del Commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo accompagnato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, come confermato dal Presidente della Regione Toma. Le due massime autorità tecniche che si occupano di Covid da settimane girano l’Italia per monitorare personalmente. Dalle prime informazioni saranno in riunione operativa a Palazzo Vitale per poi visitare uno dei centri vaccinali di Campobasso, con molta probabilità quello di Selvapiana. Ad accompagnare Figliolo e Curcio saranno i rappresentanti istituzionali locali e dell’Asrem.

Per il via ai vaccini nelle aziende la struttura commissariale nazionale aveva avanzato la possibilità di farli da fine maggio, primi di giugno, quando stima di avere a disposizione tra i 15 e i 17 milioni di vaccini. Lo stesso Figliolo aveva detto che si sarebbe partiti dopo aver coperto tutti gli over 60 e 65, ma occorre verificare l’andamento delle vaccinazioni in questo mese. Aziende, sindacati e associazioni di categoria si stanno muovendo anche sul fronte enti bilaterali.