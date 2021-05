Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha organizzato per domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 11, un incontro in videoconferenza tra il governo e i Comuni delle isole minori, per analizzare le problematiche inerenti l’emergenza Covid, e quelle relative ai presidi sanitari, ai trasporti, alla scuola e alla ripartenza del turismo. Per il governo saranno presenti anche il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Parteciperanno, inoltre, il commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Per i 40 Comuni delle isole minori – 35 dei quali rappresentati dall’Ancim – interverranno: Francesco Del Deo, sindaco di Forio (isola di Ischia), presidente Ancim; Gian Piera Usai, segretario generale Ancim; Francesco Carta, vice sindaco di Ventotene (isola di Ventotene), portavoce area Lazio; Angelo Zini, sindaco di Portoferraio (isola d’Elba-Montecristo), portavoce dell’area Toscana; Marino Lembo, sindaco di Capri (isola di Capri), portavoce dell’area Campania; Salvatore Puggioni, sindaco di Corloforte (isola di San Pietro), portavoce dell’area Sardegna; Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa (isola di Lampedusa-Linosa), portavoce dell’area Sicilia; Antonio Fentini, sindaco di Isole Tremiti (isole di San Nicola, San Domino, Capraia e Pianosa), portavoce dell’area Puglia.