Progetto “Un albero per il futuro” per l’I.C. di Baranello

Nuovo impegno per la Preside Agnese Di Blasio che ha voluto sensibilizzare i propri alunni sull’importanza della piantumazione di specie autoctone e, più in generale, le nuove generazioni sull’importanza di iniziative volte al miglioramento della qualità ambientale: nell’ambito del Progetto Nazionale “ Un albero per il futuro”, promosso dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Isernia, i ragazzi di alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Barone“ di Baranello, hanno messo a dimora, nel terreno adiacente l’edificio scolastico, trenta piante di Orniello, Cerro, Roverella e Leccio, promettendo poi di prendersene cura. Alla piccola cerimonia hanno preso parte i Referenti del Progetto, la stessa Dirigente Di Blasio oltre al Sindaco di Baranello Marco Maio che collaborando attivamente all’iniziativa, ha continuato a dare testimonianza della collaborazione tra agenzie territoriali e scuola.

Una mappa digitale consentirà adesso di confrontare le curve di accrescimento delle piante con i dati relativi allo stoccaggio di CO2. In questo modo – nella seconda parte del progetto – ciascuno potrà seguire il contributo della piante messe a dimora nel corso del progetto e gli studenti stessi giungeranno all’acquisizione dei valori del rispetto dell’ambiente e anche del ruolo che ciascuno di noi ha per la salvaguardia della natura.