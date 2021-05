Il paese di Capracotta è protagonista, in un certo qual modo, del nuovo reality di Real Time “The Real Housewives di Napoli”.

Infatti, il programma, che narra le vicende e le liti di sette amiche di Napoli tra feste rumorose e lussureggianti, vede nel cast anche la presenza di Januaria Piromallo Capece Piscicelli di Montebello.

La donna è appartenente alla famiglia dei duchi di Capracotta, in quanto è la cugina dell’attuale duca don Nicola Piromallo Capece Piscicelli.

Januaria ha collaborato con molte testate giornalistiche ed è amica di Francesco Di Rienzo, Presidente dell’Associazione “Amici di Capracotta”, che ha voluto ricordare un loro momento insieme: “Personalmente, sono molto grato a Januaria perché una decina di anni fa mi ha messo in contatto con lo zio don Piero Piromallo Capece Piscicelli, duca di Capracotta e allora presidente del Circolo dell’Unione di Napoli. Ricordo le lunghe chiacchierate con lui nella sede del Circolo in via san Carlo sul suo legame con Capracotta nella quali mi invitava ad agire in prima persona per valorizzare e promuovere la nostra cittadina. Don Piero ci ha lasciati agli inizi del l’anno 2012. Il 29 dicembre dello stesso anno, insieme ad altri nove compaesani, ho fondato l’associazione Amici di Capracotta. E, oggi che ne sono il presidente, spero di dirigerla con la sua stessa lungimiranza e nobiltà d’animo.“