Una rappresentanza dell’ACEM-ANCE Molise, con a capo il Presidente Danilo Martino, ha incontrato ieri mattina il Presidente della Giunta Regionale del Molise Donato Toma.

Presenti all’incontro anche l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Vincenzo Niro, il Direttore di Dipartimento Manuele Brasiello ed il Commissario dell’Agenzia Regionale Post Sisma Giuseppe Cutone.

Nel corso dell’incontro si è parlato della ricostruzione post sisma 2002 e del terremoto 2018, dei dissesti idrogeologici, del recovery fund, della viabilità, dei fondi comunitari, dell’area di crisi complessa, degli avanzi di amministrazione e del prezziario opere edili.

In particolare, è emerso che sono stati pagati i lavori post sisma fino a gennaio 2021, che a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo vi sarà un’accelerazione anche delle liquidazioni dei lavori pubblici il cui saldo delle spettanze è a gennaio 2021, il che rappresenta un traguardo essendo passati i pagamenti dai due anni di ritardo degli anni precedenti a due/tre mesi attuali rispetto alla data della liquidazione.

Dall’incontro è scaturito altresì che sono disponibili i 39 milioni di euro per il sisma 2018 che partirà prima di agosto, che sul Recovery fund è stato richiesto l’inserimento di vari interventi fra cui quelli inerenti la tutela del territorio per somme particolarmente ingenti, che prima di agosto sono previsti decreti per la viabilità per 40 milioni di euro, che i fondi in avanzo di amministrazione saranno recuperati di volta in volta a consuntivo e che sempre prima di agosto sarà adottato il nuovo prezziario delle opere edili (non aggiornato dal 2017), comprensivo sia dei ristori covid che delle voci occorrenti per i lavori del superbonus.

Su tutte le tematiche discusse, il tavolo è stato aggiornato a qualche mese per i successivi sviluppi.