Decreto Crescita, un miliardo di euro per l’efficientamento dei comuni

E’ di un miliardo di euro il fondo destinato ai Comuni per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

Le risorse stanziate, per permettere la manutenzione e il rifacimento di strade ed edifici, sono state infatti raddoppiate grazie ad un emendamento inserito nel Decreto Crescita su proposta dell’ANCI MOLISE. Soddisfazione da parte del Presidente Pompilio Sciulli.

Un fondo generoso per dare il via alla campagna “Rigenera Italia”. I comuni molisani dovranno avviare, entro il 15 settembre, progetti concernenti il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e delle scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutti i Comuni molisani avranno così la possibilità di investire, per migliorare la qualità del territorio e della vita dei cittadini, ma anche di sviluppare idee e iniziative per la creazione di infrastrutture utili ad attrarre i turisti che sceglieranno anche il Molise come meta delle vacanze.