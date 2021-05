Un uomo di 78 anni, di Isernia, è deceduto nel reparto di Malattie Infettive al Cardarelli. E’ la 479esima vittima deall’inizio della pandemia. Come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem sono 30 i nuovi positivi su 849 tamponi refertati. Tasso di positività al 3,5%. 11 i casi che riguardano Campobasso, 4 Termoli, 2 Castellino del Biferno e negli altri centri interessati un solo contagio. 563 gli attualmente positivi in Molise.

Sono 47 i nuovi guariti.

Stabili le ospedalizzazioni riportate nel bollettino: nel complesso 38, di cui 36 al Cardarelli e 2 al Gemelli. Nessun paziente Covid al San Timoteo di Termoli e al Neuromed. Dei ricoverati in Rianimazione 7 sono nell’ospedale di Campobasso e 2 al Gemelli Molise.

Nelle ultime ore da registrare un ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli e un dimesso dal reparto.

Sulle 2500 le vaccinazioni quotidiane effettuate. Superata quota 127mila. Intanto ci sono arrivate segnalazioni di file e assembramenti al punto vaccinale del Cardarelli, il tutto dovuto anche al fatto che in diversi arrivano con largo anticipo rispetto all’orario dell’appuntamento. Le autorità sanitarie invitano, ancora una volta, a rispettare con precisione, invece, le indicazioni per ricevere il vaccino così da non creare appunto file e assembramenti.

Il sindaco di Ripalimosani, con un avviso relativo al Covid, ha comunicato che a partire da domani, in via estremamente precauzionale, le classi quinta elementare e prima e terza media della scuola del paese effettueranno didattica a distanza.