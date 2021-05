Campobasso spera e confida nelle proprie possibilità e in un progetto che reputa diverso dall’omologazione. E’ infatti tra le sei città che si contendono il titolo di “Capitale italiana del Libro” con Ariano Irpino, Caltanissetta, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. La cerimonia di proclamazione sarà trasmessa venerdì mattina alle 11, online sul canale Youtube del Ministero della Cultura. La giuria, presieduta da Romano Montroni, comunicherà al Ministro Franceschini la città designata per il 2021. La vincitrice riceverà dal Ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo di 500 mila euro per la realizzazione del progetto.

“Siamo emozionati ma contenti e consapevoli di poter rappresentare con fiducia città, regione, i nostri valori culturali – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – in un palcoscenico nazionale che ci siamo guadagnati con la determinazione, l’impegno e il lavoro profuso con grande entusiasmo da parte dell’intera amministrazione e dall’assessore alla Cultura, Paola Felice, che – ha concluso – ha coordinato il progetto di candidatura.”

Il tema si basa sul rilanciare, proporre e conservare le storie che vengono dal territorio, coinvolgendo tutte quelle realtà che desiderano restituire alla tradizioni una vera e propria importanza letteraria. Il tutto attraverso azioni da progettare con la comunità e per la comunità in diversi ambiti e luoghi.

La Capitale italiana del libro è stata istituita dal Ministro Franceschini nel 2020 per promuovere e sostenere la lettura. Il primo titolo è andato al comune di Chiari in provincia di Brescia, uno dei paesi più colpiti Covid e che – hanno sottolineato dal Ministero – nei mesi più duri del lockdown ha trovato proprio nella lettura,attraverso i canali social dell’amministrazione, uno degli strumenti per sostenere la comunità.