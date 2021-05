In tema di vaccini in Consiglio Comunale a Campobasso è passato alla unanimità un ordine del giorno, proposto dal capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito, condiviso dai consiglieri comunali dei Popolari per l’Italia, Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino, per la realizzazione di un centro vaccinazioni anche nello spazio del Distretto militare. “Le attività vaccinali saranno cruciali per la ripresa economica del Paese – hanno affermato i consiglieri comunali Colagiovanni e Fasolino – Il Distretto è il luogo ideale dove proseguire la campagna vaccinale, facile da raggiungere in pieno centro cittadino e dove il personale militare è già formato per le emergenze. Occorre fare in fretta, perchè l’economia non può più aspettare”. “Non appena il Generale Figliuolo sarà in Molise – hanno concluso – gli faremo notare come il Consiglio comunale di Campobasso si sia espresso in tal senso per accelerare le operazioni”.