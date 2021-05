Presieduta da Salvatore Micone si è riunita oggi la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che, all’indomani della conclusione della sessione bilancio, ha provveduto a fare il punto della situazione, analizzando i provvedimenti più urgenti e importanti al fine del loro inserimento tra gli argomenti da inserire nella programmazione delle sedute del Consiglio regionale, anche in relazione agli atti già esaminati dalla varie Commissioni permanenti.

Facendo sintesi dei vari interventi, il Presidente Micone ha deciso di voler fissare due sedute dell’Assise, l’una per il prossimo 11 maggio, l’altra per il 18 maggio. La prima di queste sarà dedicata, nella sessione antimeridiana, agli atti amministrativi e, in quella pomeridiana, agli atti rogatori, mentre la seconda sarà riservata agli atti di indirizzo.