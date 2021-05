Isernia, gli studenti della San Giovanni Bosco protagonisti di un webinar sull’uso consapevole della rete

Share on Twitter

L’Istituto Comprensivo “ San Giovanni Bosco “ di Isernia , organizza, in qualità di Centro Territoriale di Supporto per la provincia di Isernia , nell’ambito del Progetto “ Gioca con la Polizia”, una giornata informativa e formativa diretta ad intraprendere un percorso educativo sull’uso consapevole della Rete , necessaria soprattutto nella fase attuale di emergenza sanitaria , in cui si evidenzia una maggiore esposizione dei minori ai rischi di Internet.

L’evento si svolgerà in video conferenza il giorno 07 maggio p. v. alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione del Vice Sovrintendente Tecnico Domenico Geracitano introdotto da Dott. Giuseppe Posillico, Dirigente dell’Istituto Comprensivo “ San Giovanni Bosco” Isernia.

Domenico Geracitano presta servizio presso la questura di Brescia ed è stato definito il “poliziotto poeta” per la sua dedizione alla scrittura che lo ha portato, in virtù della sua conoscenza sul campo, a scrivere per diffondere una cultura “della consapevolezza” nell’uso di un qualsiasi dispositivo informatico che abbia accesso alla Rete e che può diventare insidiosa e pericolosa senza la conoscenza e la consapevolezza dei rischi causati da essa.

Da qui lo slogan “Stai connesso Con la testa- Per non cadere nella rete”

In una sua poesia il poliziotto spiega la regola delle “ Tre P”, ossia: “Pensa Per Postare”, perché il pericolo dei pedofili è sempre in agguato.. Sempre.

Non bisogna dimenticare nemmeno che oggi il cyberbullismo è la prima causa di suicidio tar i giovani.

Il poliziotto esorta i giovani a difendersi dalla rete di un mondo di sconosciuti e pericoloso come Internet e invita i genitori ad aiutare a crescere i loro figli prima come persone e poi a creare un profilo social. I valori sono alla base di tutto e non i like.