Il Covid allenta la morsa sul Molise. Nessun decesso e niente nuovi ricoveri. 5 positivi e 31 guariti

Continua a rallentare la sua corsa in Molise il Covid. La conferma arriva dall’ultimo bollettino dell’Asrem che non segnala alcun decesso e neanche nuovi ricoveri, ma due pazienti dimessi da Malattie infettive del Cardarelli. Buone notizie arrivano anche sul fronte dei contagi, con appena 5 positivi su 453 tamponi processati , con il tasso di positività che supera di poco l’1 per cento. Due i nuovi casi a Campobasso, 1 a Bojano, Petrella e Venafro. A rendere il quadro ancora più incoraggiante anche i 31 guariti. Il numero degli attualmente positivi scende a quota 581 mentre si allenta la pressione sugli ospedali. Sono 36 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di cui 7 in Terapia intensiva e due al Gemelli. Sono covid free invece il San Timoteo ed il Neuromed. I decessi, dall’inizio della pandemia sono 478 mentre i guariti in totale sono 12.255.