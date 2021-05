Giornata mondiale del donatore di sangue: la sigla dell’evento a cura di Epic Music Orchestra e l’Orchestra Giovanile Città di Isernia

La Epic Music Orchestra e l’Orchestra Giovanile Città di Isernia sono state scelte per realizzare la sigla di apertura del prossimo “World Blood Donor Day” (Giornata Mondiale del Donatore di Sangue), evento internazionale promosso dall’OMS, ospitato quest’anno dall’Italia e in programma i prossimi 14 e 15 giugno nell’Auditorium Parco della Musica di Roma. La sigla sarà trasmessa in apertura della manifestazione del 14 giugno e in tutti i convegni in streaming preparatori all’evento finale.

L’Orchestra Giovanile Città di Isernia e la Epic Music Orchestra hanno sposato in pieno la causa e i valori del World Blood Donor Day. «Per noi la musica è un dono creativo – fanno sapere i giovani musicisti –. È inclusione sociale, in grado di valorizzare il talento personale e di promuovere le dinamiche di gruppo. La musica, per noi, vuol dire educare al valore della bellezza».

«Giungano ai musicisti di entrambe le orchestre le nostre vive felicitazioni – hanno dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki –. L’Orchestra Giovanile, che opera con il patrocinio del Comune di Isernia e che porta il nome della nostra Città, si va sempre più affermando e ne siamo orgogliosi. Conta un organico di quaranta elementi e nasce per offrire a giovani studenti delle scuole medie, superiori e del Conservatorio un’opportunità di crescita artistica attraverso la pratica musicale e la partecipazione a iniziative, spettacoli ed eventi culturali».

L’Orchestra Giovanile Città di Isernia (Ogci) è stata fondata nel 2016 dall’associazione MusicsArt e raggruppa ragazzi dai 12 ai 27 anni. L’attività formativa è curata dai componenti della Epic Music Orchestra (diciassette elementi), una formazione di musicisti professionisti e docenti di strumento musicale che lo scorso anno ha collaborato con l’associazione nazionale Giovani dell’Unesco per il lancio della campagna Unesco Edu.

Per la sigla dell’evento internazionale “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, l’Ogci e l’Epic Music Orchestra hanno scelto il brano “Sing, Sing, Sing” di Louis Prima, reso celebre nella versione orchestrale da vari artisti, fra cui Benny Goodman. Un brano che ben rappresenta il jazz, un genere musicale che l’Unesco ha dichiarato patrimonio immateriale dell’umanità, e che rispecchia la nostra volontà di collaborare pacificamente nel rispetto delle profonde differenze, di parlare con le nostre voci individuali mentre rispettiamo e celebriamo la collettività.