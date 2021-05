Gemellaggio Agnone-Serracapriola: lo svelamento della statua del capriolo alla presenza della delegazione agnonese

Share on Twitter

Si rinsalda ulteriormente il legame tra Agnone e Serracapriola, due Comuni gemellati grazie alla storia di Padre Matteo da Agnone che morì proprio nella cittadina foggiana nel 1616.

Infatti, ieri, Daniele Saia, Sindaco della cittadina altomolisana, si è recato presso Serracapriola accompagnato da una piccola delegazione agnonese comprendente anche Armando Marinelli, famoso artigiano della Pontificia Fonderia “Marinelli”.

La compagine è stata accolta dal Sindaco Giuseppe D’Onofrio che ha presentato la statua in bronzo di un capriolo (simbolo del Comune) a cui ha lavorato anche Marinelli. Di seguito, le parole di Saia:

“Ieri mattina ci siamo recati, insieme a una piccola delegazione agnonese, presso il centro di Serracapriola in provincia di Foggia, Comune gemellato con la nostra cittadina per via del reciproco legame con Padre Matteo da Agnone. Abbiamo avuto modo di ammirare le bellezze del posto e, su gradito invito del Sindaco Giuseppe D’Onofrio, di assistere allo svelamento della statua del capriolo di bronzo che sovrasta una meravigliosa fontana.