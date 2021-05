Covid: nell’ultima settimana ancora in calo contagi e ricoveri, risalgono i decessi

Continua a migliorare la situazione sanitaria in Molise con un ulteriore calo di contagi e ricoveri, ma si registra anche un dato in controtendenza per i decessi che invece tornano a salire. Partiamo proprio dalle vittime che nella settimana appena trascorsa sono state 10 mentre nei sette giorni precedenti erano state 3. Siamo tornati a numeri in linea con le settimane ancora precedenti. E’ questo l’unico dato negativo in un contesto di costanti passi in avanti.

Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono stati 191 su 4.064 tamponi processati. Il tasso di positività è sceso così al 4,7 per cento (mentre nella settimana precedente i casi erano stati 235 con il tasso di positività al 5,6).

Complessivamente gli attualmente positivi in regione sono ora 608 (45 in meno rispetto a lunedì scorso). Cala ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 40 mentre erano 56 una settimana fa, dunque 16 in meno. I malati covid sono al Cardarelli e al Gemelli mentre restano covid free il San Timoteo di Termoli e il Neuromed di Pozzilli.

Diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva che passano da 14 a 9 in una settimana. Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia passa da 468 a 478 mentre quello dei guariti sale a 12.224 (226 in più in una settimana).

La settimana che si è appena chiusa ha fatto registrare passi in avanti significativi anche sul fronte dei vaccini. Negli ultimi sette giorni infatti la media quotidiana delle somministrazioni è stata di poco superiore alle duemila dosi (2.047 per la precisione), un dato più alto rispetto alla settimana precedente (1.856 dosi). Complessivamente le dosi inoculate sono state 14.332 contro le 12.995 dei sette giorni precedenti. In alcuni giorni della settimana scorsa sono state anche superate le 2.800 somministrazioni quotidiane.