Automobilismo, Campionato Italiano Slalom, Fabio Emanuele terzo nella prova Rocca di Novara di Sicilia

Comincia con un bel terzo posto assoluto il campionato italiano 2021 di Fabio Emanuele. Il sei volte campione di specialità, sempre a bordo della fida Osella PA 9/90 inaugura la nuova stagione sportiva salendo sul podio nello slalom Rocca di Novara, lo stesso piazzamento ottenuto un anno fa. Un piazzamento importante considerando anche il fatto che sull’isola ad essere grande protagonista è stata la nebbia. Nella seconda manche, infatti, a causa della scarsa visibilità, tutti i protagonisti della competizione hanno peggiorato i loro tempi. Per lo stesso motivo, poi, il terzo ed ultimo tratto cronometrato è stato annullato dal direttore di gara. Considerata la situazione, dunque, il podio di Emanuele ha un grande valore, anche perché, con la seconda posizione di Girolamo Ingardia (Formula Ghipard) considerata ‘trasparente’ ai fini della classifica assoluta del tricolore, il portacolori della Campobasso Corse è secondo nella generale alle spalle di Emanuele Schillace, vincitore nella gara di apertura in terra siciliana. Emanuele è tornato in Molise soddisfatto di quanto fatto e del risultato ottenuto anche in prospettiva del prossimo impegno che per lui ha un sapore speciale. Il 23 maggio infatti, è in calendario la seconda gara del campionato italiano, lo slalom Città di Campobasso, Memorial Gianluca Battistini. Domenica in terra siciliana Emanuele ha fatto registrare 2’20”12 nella prima salita (tempo vicinissimo a quello del vincitore Schillace) con ottime risposte da parte della vettura . Nella seconda salita, poi, il nostro portacolori è costretto ad alzare il piede. Il terzo posto finale resta comunque un ottimo punto di partenza sul quale costruire il resto della stagione. “Sono contento di come è andata – dice Emanuele – è stato un ottimo inizio. La macchina ha funzionato alla grande dopo le modifiche fatte durante l’inverno, sono fiducioso per il futuro”.