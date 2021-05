Terribile schianto alle porte di San Martino: muore sul colpo l’ex amministratore Giancarlo Graziaplena

Un terribile schianto alle porte di San Martino in Pensilis si è portato via per sempre la vita di Giancarlo Graziaplena, 59 anni, instancabile organizzatore di eventi musicali e culturali e ideatore del festival Jazz di San Martino. Stava andando al lavoro poco le 12 di oggi 2 maggio quando per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo dell’auto, una Citroen, centrando in pieno un camion che invece stava salendo a San Martino. L’impatto è stato violentissimo, il copro sbalzato fuori dall’abitacolo, il decesso è avvenuto sul colpo. Sotto choc l’intera comunità di San Martino, lascia la moglie e due figlie. (seguono aggiornamenti)