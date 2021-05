San Polo Matese e Miranda sotto shock per la morte improvvisa di un giovane 37enne

Profondo dolore per l’improvvisa scomparsa di Aldo Gianfagna, che lascia due comuni, San Polo Matese e Miranda, in lutto.

Nella notte l’uomo avrebbe avuto un malore improvviso, facendogli perdere la vita senza alcuna possibilità di rianimazione.

Aldo, 37 anni era consigliere comunale di San Polo Matese ed era benvoluto e stimato da tutti non solo nel suo paese d’origine ma anche a Miranda e a Bojano.

Anche Il Gruppo Folk Ru Maccature e tutto mondo del folklore molisano piange Aldo, vice presidente del gruppo folk La Teglia di San Polo Matese.

Numerosi i messaggi di cordoglio, in queste ore sui social, da parte di amici ma soprattutto di enti e associazioni che conoscevano Aldo anche grazie al suo volontariato nell’organizzazione di eventi, come il Presepe Vivente.

I funerali domani Pomeriggio alle 16:30 nella Chieda di Sant Antonio a San Polo Matese.

Le condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di Telemolise e Giornale del Molise.