Vaccini, attivate stamattina le prenotazioni per la fascia di età 65-69

E’ stata attivata questa mattina, primo maggio, la piattaforma vaccinale per la fascia d’eta’ dai 65 ai 69 anni in Molise. La modalita’ di adesione e’ sempre la stessa: sul sito dedicato (adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it) è stato attivato un apposito pulsante cliccando il quale si viene reindirizzati alla pagina per l’inserimento dei dati. Qualora si fosse in presenza di patologie particolari, e’ necessario specificarle nel campo “note” cosi’ da agevolare il lavoro dei medici e del personale che effettuera’ i vaccini. Dopo aver inviato la propria adesione, verranno compilati gli elenchi e si verra’ avvisati attraverso un sms nel quale sara’ indicato il giorno e l’orario della somministrazione (e’ raccomandato attenersi all’orario indicato per evitare assembramenti nei punti vaccinali). “Vorrei ricordare a tutti i molisani che la maggior parte delle informazioni sui vaccini sono presenti nella sezione Faq del sito – ha ricordato il consigliere regionale delegato alla digitalizzazione, Andrea Di Lucente -. Per i casi particolari sono a disposizione numeri di telefono dedicati, ma la maggior parte delle informazioni sono gia’ presenti sulla piattaforma, comodamente a disposizione di tutti”.