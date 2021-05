Scoppia un incendio a Capracotta: la rabbia del Sindaco Candido Paglione Fiamme in una contrada di Capracotta

Share on Twitter

Share on Facebook

Nelle scorse ore, nella contrada “Santa Croce” di Capracotta, è scoppiato un grave incendio che ha coinvolto parte della vegetazione della zona.

Sul luogo, si sono subito recati i Vigili del Fuoco che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme. Nell’apprendere la notizia, però, il Sindaco Candido Paglione ha rivolto un duro messaggio in merito all’accensione del fuoco: “Voglio fare una domanda a quell’imbecille che oggi ha appiccato il fuoco nella contrada Santa Croce, a Capracotta: ma non ti fai schifo?”

Le lingue di fuoco sono state completamente domate nelle ultime ore, grazie anche alla complicità della pioggia. Sollievo anche da parte di Paglione che ha rivolto un ringraziamento al personale dei Vigili: “Poteva andare peggio! Un ringraziamento sincero ai Vigili del Fuoco per il loro prezioso lavoro. Buon 1° maggio a tutti noi.”