Primo maggio con un memorial sportivo per Peppino Corrado

Primo maggio finalmente in zona gialla per i cittadini e gli sportivi molisani che non hanno perso l’occasione per uscire a piedi o in bicicletta.

Così’ come hanno fatto questa mattina i ciclisti dell’associazione sportiva GC Gruppo Ciclistico Pentria di Isernia che, a distanza di due anni dalla scomparsa dell’amato Peppino Corrado, ex presidente della Società sportiva, hanno voluto ricordarlo organizzando una simpatica passeggiata ciclistica in un tour della provincia di Isernia.

A partecipare all’uscita in onore dell’ex Presidente molti appassionati delle due ruote e gli iscritti alla società Pentra, guidata dal nuovo presidente Nicola Ianiro, e capeggiata da Giampiero Galeazzo e Alessandro Martella.

Il gruppo numeroso, partito dal centro del capoluogo Pentro, si è diretto lungo un percorso di 91 km , che ha toccato i comuni della provincia di Isernia, fino a raggiungere l’alto molise, passando da Carpinone, Pescolanciano, Pietrabbondante, Vastogirardi, San Pietro Avellana, Carovilli e Miranda , facendo infine ritorno ad Isernia.

Gli sportivi hanno ricordato Peppino Corrado, scomparso per una grave malattia, percorrendo il percorso tracciato dall’ex Presidente, “ripercorrendo anche momenti e periodi vissuti con Peppino, uomo generoso e altruista con tutti, che amava lo sport, soprattutto il ciclismo” – dicono i ciclisti della GC Pentria.

“Molti volti conosciuti nel ciclismo molisano , hanno voluto essere presenti all’appuntamento di stamani, tra questi citiamo Giovanni Tamburri amico e compagno di sport di Peppino, Carmelo Ucciferri un riferimento per molti ciclisti, Alessandro d’Aloiso, Mario Carnevale e un ex Pro del Ciclismo come Fabio Naturali, e tanti altri che conoscevano il buon Peppino. Questa oltre ad essere l’occasione per ricordare chi ha lasciato tanta eredità, è stata anche l’occasione per fissare nuovi traguardi, infatti Galeazzo Giampiero e Martella Alessandro hanno fatto trapelare una piccola indiscrezione su quelli che sono i programmi futuri di questa società G.C . Gruppo Ciclistico Pentria, che presto saranno svelate”.

“Amore e Passione fanno dello sport qualcosa di meraviglioso” – conclude infine Vincenzo Di Monaco del gruppo Pentria Isernia.