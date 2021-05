Montaquila COVID, salta per il secondo anno consecutivo la sagra della Frittata

Tra le tradizioni che saltano anche quest’anno c’è anche la sagradella Frittata di Montaquila. Se non ci fosse stato il Covid sarebbe stata la 40esima edizione quella di oggi. Lo scrivono su un post gli organizzatori:

Siamo qui a scrivervi che purtroppo – si legge – anche l’edizione di quest’anno della Sagra della Frittata, prevista come al solito per il 1° maggio, è rinviata. Quest’anno sarebbe stata un’edizione storica, la 40^! Noi non ci scoraggiamo e continuiamo a lavorare per tenere vive e valorizzare le tradizioni del nostro paese! Torneremo presto sperando di poter riempire di nuovo la nostra piazza!”.